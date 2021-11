Yasar geht kein Risiko ein

Es gibt derzeit aufgrund des neuen Modus Fußballspiele in drei Kategorien: Partien, in denen es um überhaupt nichts geht, weil ein Kontrahent im Frühjahr in der Aufstiegsrunde spielt und der andere in der Abstiegsrunde. Partien, in denen sich die Qualifikation für die Aufstiegsrunde entscheidet. Und Partien, die eine hohe Wertigkeit haben, weil bereits feststeht, dass beide Kontrahenten im Frühjahr im gleichen Bereich beheimatet sein werden und das Ergebnis somit Einfluss haben wird auf das Endresultat. Eine solche Begegnung ist das Gastspiel der SG Eintracht Bad Kreuznach am Sonntag um 14.30 Uhr beim TuS Hohenecken. Beide werden in der Abstiegsrunde der Verbandsliga zu finden sein und wollen mit drei Punkten ihre Ausgangslage verbessern.