Drei Siege in Folge – es läuft bei der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga. Ein vierter Sieg am Samstag um 16.30 Uhr im Moebus-Stadion gegen den FC Bienwald Kandel könnte sogar ein Meilenstein sein. „Wir haben der Mannschaft verdeutlicht, wie wichtig die Partie ist, dass ein Sieg einen Riesen-Schritt bedeuten würde“, unterstreicht Eintracht-Trainer Murat Yasar.