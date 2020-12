Meisenheim

Aller Anfang ist schwer. Die in der Vorrunde so überzeugenden Verbandsliga-Fußballer der SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach benötigten 45 Minuten, um den Schalter vom Futsalmodus umzulegen und sich nach der Winterpause wieder auf dem großen Feld zurechtzufinden. Am Ende geriet der 4:2 (0:1)-Sieg gegen den überraschend starken Abstiegskandidaten SV Steinwenden sogar noch einmal in Gefahr.