Da war es wieder, das obligatorische Kopfball-Gegentor der SG Eintracht Bad Kreuznach nach einem Eckball. Es fiel zu einer Unzeit. In der 88. Minute wuchtete Christopher Kruse vom TuS Hohenecken den Ball völlig frei stehend zum 1:1 (0:0)-Endstand in die Maschen. Die SGE gab damit erneut gegen ein Team, das hinter ihr in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga steht, Punkte ab.