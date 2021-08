Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das Jahrmarktsspiel ohne Jahrmarkt wartet am Samstag auf die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach. Trainer Thomas Schwarz setzt darauf, dass den traditionellen Termin viele Bad Kreuznacher nutzen, um ins Moebus-Stadion zu pilgern, auch wenn nebenan kein Weinzelt und keine Fahrgeschäfte locken. „Seit zwei Jahren höre ich von vielen in Bad Kreuznach immer, was schlecht läuft bei der Eintracht. Mehr in Bewegung setzen, als wir es jetzt gemacht haben, geht nicht. Das Team hat in Idar-Oberstein vorgelegt, ein weiterer Top-Favorit kommt, dazu ist Anpfiff am Samstag um 17 Uhr. Wenn nicht jetzt, wann wollen die Eintracht-Sympathisanten denn kommen und die Jungs unterstützen?“, appelliert Schwarz vor der Verbandsliga-Partie gegen den SV Morlautern.