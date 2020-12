Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 21:15 Uhr

Region Nahe

Weitere Ausfälle

Auch an diesem Wochenende gab es wieder zahlreiche corona-bedingte Absagen. Die Fußball-Bezirksliga Obere Nahe war bereits am Freitag komplett abgesetzt worden, genauso wie das Landesligaspiel der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth beim VfB Reichenbach – wir berichteten bereits. Am Samstag folgte dann die Absage des Verbandsliga-Derbys zwischen der SG Eintracht Bad Kreuznach und dem VfR Baumholder.