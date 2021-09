Die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte waren die beste Phase der SG Eintracht Bad Kreuznach in dieser Spielzeit. Kein Wunder also, dass sich das Team von Trainer Thomas Schwarz in diesem Abschnitt nicht nur den Sieg gegen den VfR Baumholder verdiente, sondern dass die Eintracht-Fußballer in diesem Zeitfenster auch die entscheidenden Treffer zum 3:1-Verbandsliga-Erfolg im Moebus-Stadion herausschossen.