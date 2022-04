Phönix Schifferstadt ist in Bad Kreuznach eine große Unbekannte. Der Verein ist noch nicht lange in der Verbandsliga, direkte Duelle gab es in jüngerer Vergangenheit noch nicht. Das ändert sich am Sonntag um 15.30 Uhr, wenn Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach in der Abstiegsrunde in der Vorderpfalz aufläuft.