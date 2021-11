Eine aufregende Woche liegt vor dem FC Schmittweiler-Callbach in der Fußball-Landesliga. Am Sonntag um 15 Uhr geht es beim TuS Steinbach um eine weitere Chance, sich für die Aufstiegsrunde ins Gespräch zu bringen. Am Mittwoch und Sonntag folgen dann die Heimderbys gegen den VfR Kirn und die SG Hüffelsheim.