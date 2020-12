Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 18:07 Uhr

Desloch Vorverkauf eingerichtet Das hat es in der Fußball-Verbandsliga auch noch nicht oft gegeben: Für den emotionalen Saisonauftakt der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach wird ein Vorverkauf von Eintrittskarten eingerichtet. Am Samstag können ab 13 Uhr im Sportheim in Desloch Karten für die Partie gegen den SC Idar-Oberstein, die am 5. September um 16 Uhr in Desloch angepfiffen wird, erworben werden – pro Person allerdings maximal fünf Karten.