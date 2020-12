VfR startet zu Hause

Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 18:09 Uhr

Wenn das mal nicht emotional wird... Das erste Verbandsligaspiel von Andy Baumgartner als Trainer des SC Idar-Oberstein steigt ausgerechnet bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Somit ergibt sich für die Meisenheimer eine gute Gelegenheit, sich auch auf dem Platz von Baumgartner, der sieben Jahre am Glan gewirkt hat, zu verabschieden. Der erste Spieltag ist am 6. September geplant. Ihre Heimpremiere bestreiten die Idarer Fußballer am 13. September gegen den SV Steinwenden, ehe zwei Derbys anstehen: bei der SGE Bad Kreuznach und gegen den VfR Baumholder.

Der Aufsteiger aus dem Westrich beginnt sein Verbandsliga-Abenteuer auf eigenem Platz. Gegner am 6. September ist die SG Rieschweiler. Vor dem Lokalduell im Haag stehen das Auswärtsspiel beim FK Pirmasens II und ein spielfreies Wochenende bevor. Der Dauerbrenner bei der SG Meisenheim ist am 11. Oktober geplant, und das Derby-Rückspiel gegen den SC Idar in Baumholder steigt am 29. November. olp