Langsam, aber sicher wird die Situation für den VfR Kirn in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga bedrohlich. Das 1:3 (0:3) gegen den SV Hinterweidenthal bedeutete die zweite Niederlage in Folge. Zudem war es der erste Ausrutscher vor heimischem Publikum in der Play-off-Runde.