Der VfR Baumholder hat mit einer kämpferisch geschlossen starken Mannschaftsleistung das Kreis-Birkenfeld-Derby in der Fußball-Verbandsliga verdient mit 4:2 gegen den SC Idar-Oberstein gewonnen. Die Grundlage für den Triumph vor 500 Zuschauern am Kunstrasenplatz in Baumholder bildeten gleich drei direkt verwandelte Freistöße.