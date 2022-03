Geht der VfR Baumholder mit sechs, sieben oder neun Punkten in die Aufstiegsrunde? Eine Entscheidung wird wahrscheinlich am Sonntag fallen, wenn ab 15 Uhr die zweite Mannschaft des FK Pirmasens zu Gast auf dem Kunstrasen am Brühlstadion ist. Dennis Kaucher wird dem VfR dabei wohl fehlen. Dem Winterzugang vom SC Idar-Oberstein droht für den Rest der laufenden Saison eine Sperre.