Den nächsten Schritt in Richtung Aufstiegsrunde zur Verbandsliga möchte der VfR Baumholder am Samstag machen. Um 16 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell beim sieglosen Schlusslicht SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach in Desloch.