VfR Baumholder setzt ein dickes Ausrufezeichen – Verstärkter SC Idar-Oberstein II stark unterlegen

Idar-Oberstein

Florian Zimmer hätte das Fußball-Landesligaderby auf dem Kunstrasen am Idarer Haag-Stadion nach einer guten halben Stunde noch einmal richtig spannend machen können. Der Angreifer des SC Idar-Oberstein II hatte nach einem schlimmen Passfehler von Julian Staudt, dem Torhüter des VfR Baumholder, die Riesenchance zum 1:2-Anschlusstor. Zimmer, einer von insgesamt vier Akteuren aus dem Erstmannschaftskader des SC, war mit samt dem Ball an Staudt vorbei und musste nun nur noch aus etwa zwölf Metern halbrechte Position das gähnend leere, riesige Tor treffen. Reine Formsache eigentlich, doch Zimmers Abschluss geriet einen Tick zu weit nach rechts. Und zum Entsetzen der Idarer und zur Freude der Baumholderer klatschte die Kugel gegen den Pfosten. Und als sei das alles aus SC-Sicht nicht schon ärgerlich genug, unterlief SC-Innenverteidiger Achille Ebongue nur Sekunden später auf der anderen Seite ein schlimmer Fehlpass, den der VfR zu einem schnellen, präzisen Konter nutzte, an dessen Ende Niklas Alles die Kugel mit der Hacke in den Lauf von Robin Sooß legte, der eiskalt zum 3:0 für den VfR Baumholder versenkte (32.). Statt nur 1:2 lag der SC Idar II nun 0:3 hinten, das Derby war gelaufen, und der VfR Baumholder verließ den Platz später als 4:1-Gewinner.