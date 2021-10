Der VfR Baumholder sorgt in der Verbandsliga weiter für Furore. Mit einem 2:1-Sieg beim TuS Hohenecken schob sich die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell in der Tabelle unter anderem am SC Idar-Oberstein vorbei und rangiert auf dem zweiten Platz – punktgleich mit Spitzenreiter SV Morlautern, der freilich eine Partie weniger bestritten hat.