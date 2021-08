Die beiden Top-Favoriten der Fußball-Verbandsliga sind in der Vorwoche gestrauchelt. Der SC Idar rettete immerhin einen Punkt gegen die Bad Kreuznacher Eintracht. Der SV Morlautern ging dagegen komplett leer aus, unterlag dem SV Steinwenden mit 2:3. Ausgerechnet das Überraschungsteam ist der nächste Gegner der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, die am Sonntag um 15 Uhr in Steinwenden antritt.