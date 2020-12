Meisenheim

In Meisenheim ist eine Ära zu Ende gegangen. Andy Baumgartner hat dem Fußball am Glan in den vergangenen sieben Jahren seinen Stempel aufgedrückt. Nun hat er sich verabschiedet und widmet sich als Cheftrainer beim Verbandsliga-Kontrahenten SC Idar-Oberstein neuen Aufgaben. Im Interview blickt er auf seine Zeit bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach zurück.