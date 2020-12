Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 19:24 Uhr

Bad Kreuznach Unckrich verlängert Einige Spieler werden den Fußball-Verbandsligisten SGE Bad Kreuznach im Sommer verlassen: Levi Mukamba und Felix Kosek wechseln zur Binger Hassia, Michael Gilles und Henrik Sperling zum TuS Hackenheim, und Pascal Pies hat seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Nun gibt es erste Verlängerungen zu vermelden: Florian Unckrich bleibt der Eintracht bis Sommer 2021 treu. Der Defensivallrounder war im Sommer 2019 von RWO Alzey zur SGE gewechselt und gehörte vor der Winterpause in nahezu allen Partien zur Startformation.