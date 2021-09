„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Angelehnt an das Lied der Kölner Band „Die Höhner“ könnte auch das Motto des Fußball-Landesligisten TuS Hoppstädten vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.15 Uhr) beim VfB Reichenbach lauten. Denn die Mannschaft von Coach Timo Hinsberger wartet nach mittlerweile fünf Spieltagen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis und steht mit null Punkten am Tabellenende. Einen Platz und drei Punkte besser: der nächste Gastgeber.