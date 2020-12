Hüffelsheim/Hoppstädten

Der TuS Hoppstädten steht in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals Bei Landesliga-Konkurrent SG Hüffelsheim feierte die Mannschaft von Trainer Jörg Marcinkowski einen 4:1-Sieg und gastiert nun am 23. September beim SC Weselberg aus der Bezirksliga Westpfalz. Zuvor haben es die Hoppstädtener allerdings am Samstag erneut mit der SG Hüffelsheim zu tun. Um 16 Uhr treffen beide Mannschaften am zweiten Landesliga-Spieltag aufeinander. Diesmal allerdings in Hoppstädten.