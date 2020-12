Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 16:53 Uhr

TuS Hoppstädten gastiert am Samstag in Steinbach

Seinen nächsten Anlauf zum ersten Saisonsieg in der Landesliga nimmt der TuS Hoppstädten bereits am Samstag. Die Mannschaft von Trainer Jörg Marcinkowski gastiert um 17 Uhr beim TuS 07 Steinbach. Im Aufsteiger sahen viele einen Kandidaten für den Durchmarsch in die Verbandsliga, doch erst am vergangenen Sonntag gelang dem TuS beim 1:0 in Schmittweiler der erste Sieg der Runde.