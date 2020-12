Hoppstädten-Weiersbach

Am Samstag (17 Uhr) startet der TuS Hoppstädten mit einem Auswärtsspiel beim VfB Reichenbach in seine dritte Saison in der Fußball-Landesliga in Folge. Eine Spielzeit, von der TuS-Trainer Jörg Marcinkowski erwartet, dass sie wie gehabt läuft. „Für uns wird es ganz bestimmt wieder nicht einfach“, prophezeit er.