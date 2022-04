45 Minuten lang sah es so aus, als würde der TuS Hoppstädten seine ersten Punkte in der Landesliga einfahren. 2:2 hieß es zur Pause beim FC Fehrbach, und das Ergebnis schmeichelte den Gastgebern sogar. Doch am Ende stand der TuS wieder mit leeren Händen da, hatte 2:6 verloren.