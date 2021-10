Trainerwechsel ist das große Thema

Zu Beginn der nächsten Woche kommt Bewegung in die Trainerfrage bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. „Wir haben die Anfragen gesammelt, wir haben uns auch selbst orientiert und alle Kandidaten sortiert“, sagte Oliver Holste, der zweite Vizepräsident des Fußball-Verbandsligisten, bei der Jahreshauptversammlung im Eintracht-Clubheim. Er ergänzte: „In der nächsten Woche werden wir nun Gespräche führen. Wir wollen das aber in Ruhe machen, einen Schnellschuss wird es nur dann geben, wenn alles passt.“ Sehr schnell könnte es mit dem aktuell vereinslosen Murat Yasar gehen, dessen Name seit Tagen über die Sportplätze huscht. Ein Kontakt wurde nicht dementiert.