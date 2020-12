Hüffelsheim

Schon am vierten Spieltag von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist sicher ein bisschen früh. Allerdings hat die Hauptrunde in der Fußball-Landesliga nur 16 Partien zu bieten, ein Viertel der Runde ist also fast vorbei. Zudem treffen am Samstag um 16.30 Uhr in Hüffelsheim die einzigen Mannschaften aufeinander, die alle ihre Partien gewonnen haben. Die SGH empfängt den SV Rodenbach.