Auf dem Kirner Loh werden die Derby-Wochen ausgerufen. Am heutigen Mittwoch (19.15 Uhr) gastiert der FC Schmittweiler-Callbach beim Fußball-Landesligisten VfR Kirn, am Sonntag geht es dann an gleicher Stätte gegen die SG Hüffelsheim weiter. „Auf die Hüffelsheimer schauen wir noch in keiner Weise. Sämtliche Konzentration gilt dem Spiel gegen die Schmittweilerer“, sagt der Kirner Trainer Florian Galle.