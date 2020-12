Idar-Oberstein

Gegen Schlusslicht SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth will der SC Idar-Oberstein II am Sonntag (15 Uhr) das nachholen, was er eine Woche zuvor gegen den VfB Reichenbach verpasst hat – den zweiten Dreier der Saison einzufahren. „Da gibt es keine Ausreden, wir wollen uns von unten absetzen“, sagt SC-Coach Tomasz Kakala.