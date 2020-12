Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 15:40 Uhr

Baumholder Todesfall: VfR-Partien fallen aus Sämtliche Fußball-Spiele des VfR Baumholder am nächsten Wochenende wurden abgesetzt. Grund ist der Todesfall eines Spielers. Der 33-Jährige brach am Dienstagabend im Training des Landesligisten in einer kurzen Pause auf dem Spielfeld zusammen.

Der Rettungswagen war sehr schnell vor Ort, auch ein Notarzt aus Kusel eilte herbei, um Reanimationsmaßnahmen durchzuführen. Der Fußballer wurde anschließend ins Krankenhaus nach Kusel gebracht, dort verstarb er. Es ist bereits der zweite Todesfall eines Fußballers in der Region Nahe in dieser Saison. Ende November starb ein Spieler der TSG Planig beim B-Klassen-Spiel in Weinsheim.