Bad Kreuznach/Meisenheim

Elf Monate ist es her, da kam es im Fußballkreis Bad Kreuznach zu einer Wachablösung. Mit einem 5:0 eroberte die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach das Moebus-Stadion, bezwang die gastgebende SG Eintracht Bad Kreuznach und übernahm die Vorherrschaft im Kreis, die die Meisenheimer mit Verbandsliga-Rang vier zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs untermauerten. Am Samstag um 15 Uhr steht nun die Neuauflage des Kreisvergleichs an.