Bad Kreuznach

Ausgerechnet bei der SG Rieschweiler startet die SG Eintracht Bad Kreuznach in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga. Ausgerechnet, weil die Rieschweilerer ein Gegner sind, den es auf dem Spielfeld zu besiegen und den es in der Tabelle hinter sich zu lassen gilt. Angepfiffen wird die Partie in der Westpfalz am Sonntag um 15.30 Uhr. „Für mich ist so ein Spiel positiver Druck“, sagt der neue Eintracht-Trainer Thomas Schwarz und ergänzt: „Natürlich wissen wir, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen. Es folgen aber noch elf weitere Partien. Und jede von ihnen hat ihre Bedeutung.“