Hüffelsheim

Am Ende hätte es richtig bitter für die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth werden können. Mehrfach hatten die Anhänger von Gastgeber SG Hüffelsheim schon zum Jubeln angesetzt. SGS-Keeper Lucas Frenger lenkte einen Schuss von Jonas Müller mit einer Glanzparade zur Ecke ab (83.), der eingewechselte Philip Klein verfehlte mit einer Direktabnahme den Kasten um Zentimeter (85.), und auch der ebenfalls in der zweiten Hälfte gekommene Adonai Asani scheiterte an Frenger (88.). So blieb es im Derby der Fußball-Landesliga beim 2:0 (2:0)-Erfolg der Gastgeber, um dessen Berechtigung es keine Diskussion gab.