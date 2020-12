SVA greift als Zweiter wieder an

Waldalgesheim

Seit dem dritten Spieltag hatte der SV Alemannia Waldalgesheim die Tabellenführung inne, doch am vergangenen Sonntag, am 20. Spieltag, rutschten die Waldalgesheimer auf den zweiten Rang ab. Dabei waren sie eigentlich der heimliche Sieger der 20. Saisonrunde der Fußball-Verbandsliga. Denn die anderen drei Konkurrenten (FC Speyer, SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, SV Morlautern) ließen allesamt via Unentschieden zwei Punkte liegen, während die Partie der Waldalgesheimer ja abgesagt wurde und sie diese damit in der Hinterhand haben. „Das Abrutschen auf Rang zwei sehe ich sogar als Vorteil an. Als Spitzenreiter stehst du immer unter Druck. Den haben wir nun nicht mehr“, sagt der Waldalgesheimer Trainer Aydin Ay.