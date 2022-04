Starker Mörbel und „typischer Thiemo“

Das Engagement von Murat Yasar als Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach ist bis Sommer befristet. Doch der Übungsleiter hat Blut geleckt. „Es sind diese besonderen Momente, die wir in Fußgönheim erlebt haben, die mich bewegt haben, wieder einen Trainerjob anzunehmen. Einfach zu sehen, wie sich die Jungs als Team pushen, und zu erleben, wie sie sich anschließend über ihre Leistung freuen“, sagte Yasar nach dem 3:1 (0:1)-Sieg der Eintracht beim ASV Fußgönheim, der zuvor fünf Siege gelandet hatte. Für die SGE ist es in der Abstiegsrunde der dritte Dreier in Serie. Der Klassenverbleib rückt näher und näher.