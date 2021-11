Kerbespiel, Kellerduell, Krisengipfel. Egal, wie man das Derby in der Fußball-Verbandsliga Südwest zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach im Vorfeld bezeichnen mochte, es wurde dem besonderen Charakter gerecht: Nach packenden 90 Minuten ging in Desloch die Eintracht mit 4:3 (3:2) als Sieger vom Platz. Bereits in den ersten 45 Minuten waren fünf der sieben Tore vor 250 Zuschauern gefallen.