Bad Kreuznach

Seit Anfang des Jahres ist Thomas Schwarz nun schon Trainer der SG Eintracht Bad Kreuznach. Auf sein erstes Pflichtspiel im heimischen Moebus-Stadion musste er aber lange warten. Am Sonntag um 15 Uhr ist es nun so weit. Der FK Pirmasens II gastiert zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga an der Nahe.