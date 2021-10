Englische Woche – so lautet in dieser Saison das Zauberwort für den Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim. Schon die Punktspiele gegen den VfR Kirn und in Idar-Oberstein fanden unter der Woche stand, hinzu kamen vier Pokalrunden. Somit wird das Auswärtsspiel beim TuS Steinbach am morgigen Mittwoch um 19 Uhr bereits der siebte Auftritt in den zehn Wochen seit Saisonbeginn außerhalb eines Wochenendes sein.