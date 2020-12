Schmittweiler

Natürlich bringt es nichts, die Situation schönzureden. Die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth hat bisher null Punkte, fünf Spiele in der Fußball-Landesliga gingen verloren. Doch das lässt sich auch an den Gegnern festmachen, die meisten bisherigen Kontrahenten bewegen sich in höheren Gefilden. Nun beginnen die Wochen der Wahrheit für die SGS mit Partien gegen Gegner in Reichweite. Den Auftakt macht das Spiel beim SC Idar-Oberstein II am Sonntag um 15 Uhr.