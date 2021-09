Der SG Hüffelsheim stehen turbulente Wochen bevor: Eine Pokalrunde wartet, das Spitzenspiel in Rodenbach ist am 19. September terminiert, eine englische Woche in der Landesliga muss absolviert werden, und einmal sind die Hüffelsheimer Fußballer an einem Sonntag spielfrei. Den Auftakt dieses heißen Herbstes bildet ein Derby. Am Samstag um 17 Uhr wird der FC Schmittweiler-Callbach in Hüffelsheim erwartet.