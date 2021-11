Dem FC Schmittweiler-Callbach ist ein Ausrufezeichen gelungen. Mit 4:1 (1:1) bezwang der Fußball-Landesligist den VfR Kaiserslautern und darf wieder in Richtung Aufstiegsrunde schielen. Fünf Zähler liegen die Schmittweilerer hinter den Lauterern zurück, die derzeit den so wichtigen vierten Rang belegen, haben aber noch das Nachholspiel gegen den VfR Kirn in der Hinterhand.