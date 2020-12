Kirn

Zwei Teams im Krisenmodus schalten am Sonntag um 16 Uhr auf dem Kirner Loh in den Derbymodus. Sowohl der VfR Kirn als auch die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth warten in der Fußball-Landesliga noch auf den ersten Saison-Dreier. „Egal wie, am Sonntag geht es nur um den Sieg“, sagt denn auch der Kirner Coach Florian Galle.