Rieschweiler

Keine Frage, die SG Rieschweiler liegt der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. 6:0 und 11:0 gewannen die Meisenheimer in der Vorsaison in der Fußball-Verbandsliga. Nun ließen sie in der Westpfalz einen 7:1 (2:0)-Erfolg folgen. Die SGM hat damit die Pflichtaufgabe beim punktlosen Schlusslicht souverän gemeistert.