SGM braucht mehr Sicherheit vor der Hütte

Sehr ausgeglichen gestaltet sich bisher der Leistungsvergleich zwischen den Verbandsligisten aus den beiden Hauptrundengruppen in der Abstiegsrunde. Fünf Siege gab es für die Teams von der Nahe und aus der Westpfalz, vier für die Rheinhessen und aus der Vorderpfalz. Ein Remis rundet den ersten Zehnerblock ab. Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach und der FC Bienwald Kandel konnten bisher nichts zur Bilanz ihrer Ausgangsgruppen beitragen, beide haben ihre Auftaktpartien verloren. Am Samstag um 16.30 Uhr treffen sie in Desloch aufeinander.