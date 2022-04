Eine ungewöhnliche Anstoßzeit – 15.45 Uhr am Sonntagnachmittag – und ein ungewöhnlicher Austragungsort warten auf die Verbandsliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Sie sind in der Abstiegsrunde auf dem extrem kleinen Kunstrasenplatz des TSV Gau-Odernheim zu Gast. „Wir wissen, was uns erwartet. Eine Trainingseinheit in der Halle haben wir aber noch nicht angesetzt“, sagt Benjamin Schmell, der Trainer der Meisenheimer, mit einem Schmunzeln.