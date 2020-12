Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 17:57 Uhr

Hüffelsheim

SGH trainiert wieder

Entwarnung bei den Fußballern der SG Hüffelsheim. Der Spieler, der am Freitag beim Landesligisten mittrainiert und am Samstagmorgen von einem Corona-Verdachtsfall in seinem familiären Umfeld erfahren hatte, wurde negativ auf das Coronavirus getestet. Die SGH-Fußballer haben deshalb das Training wieder aufnehmen können und bereiten sich normal auf die Partie am Samstag um 17 Uhr beim VfB Reichenbach vor.