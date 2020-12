SGE startet mit zwei Heimspielen

Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 18:27 Uhr

Auch die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach starten mit einem Heimspiel, empfangen den FK Pirmasens II. Der erste Spieltag ist am 6. September geplant, Verlegungen sind aber noch möglich. Für die Meisenheimer folgen zwei Auswärtsspiele in Kaiserslautern: am 13. September beim SV Morlautern und am 20. September beim TuS Hohenecken. Die Eintracht ist am zweiten Spieltag spielfrei und beginnt somit mit zwei Heimpartien. Am 20. September steht im Moebus-Stadion das Nahe-Derby gegen den SC Idar-Oberstein auf dem Programm. Das Kreis-Derby gegen die SG Meisenheim ist in der Hinrunde der Hauptrunde ebenfalls in Bad Kreuznach angesetzt – am 4. Oktober. olp