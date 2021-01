Guldental

Bayern München, Hertha BSC Berlin, Hamburger SV, Hannover 96, SG Guldental – die Grün-Weißen von der Nahe stehen auf einer Liste mit illustren Namen. Am 21. und 22. Juni wollen die Ü32-Fußballer der SG Guldental nämlich am Deutschen Altherren-Supercup in Bremen teilnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie steht aber ein dickes Fragezeichen hinter der Austragung der Großveranstaltung, zu der mehr als 3000 Gäste erwartet werden.