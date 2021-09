Es ist ziemlich genau einen Monat her, da gab es bereits ein Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Steinbach und dem SC Idar-Oberstein II in der Fußball-Landesliga. Damals hatten sich beide Teams dazu entschieden, die eigentlich deutlich später angesetzte Partie vorzuziehen. Am Ende gewann die SC-Reserve mit 2:1 und bekam erst in der Nachspielzeit und in doppelter Überzahl – nach zwei Platzverweisen für die Gastgeber – den Gegentreffer.