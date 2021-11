Schwarze Trikots sind der Glücksbringer

Sebastian Baumann lief 20, 30 Meter im Vollsprint, schrie dabei seine Freude heraus und warf sich auf den Rasen. Der spielende Part des Interimstrainer-Gespanns von Eintracht Bad Kreuznach hatte in den 95 Derby-Minuten in Desloch alles aus sich herausgeholt und war dann einfach nur noch glücklich, dass es mit dem ersten Dreier unter der Regie von ihm und Deniz Darcan geklappt hatte. Mit 4:3 (3:2) gewannen die Bad Kreuznacher – wir berichteten bereits – bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, die weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga wartet.